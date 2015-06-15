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نيويورك تايمز: الحوثيون رفضوا ركوب الطائرة للمشاركة في محادثات السلام اليمنية فى جنيف

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نيويورك تايمز: الحوثيون رفضوا ركوب الطائرة للمشاركة في محادثات السلام اليمنية فى جنيف نيويورك تايمز: الحوثيون رفضوا ركوب الطائرة للمشاركة في محادثات السلام اليمنية فى جنيف

الحوثيين – أرشيفية

أشارت الجريدة لامتناع وفد من الحوثيين في اليمن عن ركوب طائرة كان من المقرر أن تقلّهم إلى جنيف للمشاركة في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة.
> ويشكل غياب الحوثيين عائقا أمام أول اجتماع بين الأطراف المتنازعة في اليمن.، وكان وفد حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قد وصل السبت إلى جنيف للمشاركة في المحادثات.

وقالت الجريدة نقلا عن ممثل للحوثيين أن الحركة تعترض على فكرة تصنيف المشاركين إلى وفدين يمثل أحدهما والآخر “الانقلاب” .
> وأضاف ممثل الحوثيين أن هذا يوحي بأن الهدف من الاجتماع هو الضغط عليهم للانسحاب من صنعاء، بدل الدخول في محادثات شاملة ومتعددة الأطراف.
> وأشارت الأمم المتحدة إلى إنها ستبدأ بمحادثات تقارب ثم تسعى بعدها إلى تنظيم اجتماع مباشر بين الطرفين المتنازعين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة عن تأجيل الاجتماع بسبب “ظروف لم تكن متوقعة” أخّرت وصول أحد الوفدين.

وعلى الصعيد الميداني، تواصلت السبت الغارات الجوية التي يشنها تحالف بقيادة ! وقالت مصادر أمنية إن ستة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في غارات جوية على العاصمة صنعاء، استهدفت منازل لأقارب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح ، وقد تحالفت القوات الموالية للرئيس السابق مع الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة ومناطق شاسعة من البلاد.

يشار إلى أن التحالف يشن غارات جوية على مواقع الحوثيين منذ 26 مارس الماضي، بهدف إبعاد الحوثيين ودعم الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وحكومته.

 

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