تجسس أمريكا على الأوروبيين يثير ردود فعل غاضبة بالنمسا



> أثارت المعلومات التي ظهرت مؤخرا عن تجسس الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات المواطنين الأوروبيين الخاصة عبر شبكة الانترنت ردود فعل غاضبة بين الاوساط السياسية في النمسا .

ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبندلاجر عملية التجسس “بالمقلقة للغاية”..لافتا إلى أن الموضوع سيطرح خلال الاجتماع المقبل بين دول الاتحاد

> الأوروبي والولايات المتحدة على مستوى وزراء العدل بعد غد الجمعة.

وطالب شبندلاجر بتحرك سريع من قبل الاتحاد الأوروبي ..مؤكدا ضرورة الحصول على ايضاح سريع ..كاشفا عن وجود اتصالات بين وزيرة الداخلية النمساوية مايكل لايتنر ونظيرها الألماني بهدف إعداد كتالوج يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى الولايات المتحدة بهدف الحصول على توضيح عاجل لأبعاد المسألة.

من جهته . طالب رئيس بعثة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم يورج لايختفريد، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة ، بسبب المعلومات التي ظهرت مؤخرا عن تجسس أمريكا على معلومات المواطنين الأوروبيين الخاصة عبر شبكة الانترنت.

كما طالب يورج ـ في تصريحات اليوم /الاربعاء/ بوقف مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة مع أمريكا قائلا “لاأرى مبررا لاستمرار المفاوضات الحالية”.

بدوره .. طالب مدير الحزب الاشتراكي الديمقراطي جوزيف تشاب بممارسة المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة ..واصفا تجسس إدارة الرئيس أوباما على معلومات الأفراد بـ ” الفضيحة “.

أ ش أ