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سامح عاشور يترافع عن المحامى طارق العوضى فى محاكمته بتهمة إهانة القضاء

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سامح عاشور يترافع عن المحامى طارق العوضى فى محاكمته بتهمة إهانة القضاء سامح عاشور يترافع عن المحامى طارق العوضى فى محاكمته بتهمة إهانة القضاء
حضر سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ومحمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، وعدد من قيادات النقابة العامة ونقابتى شمال وجنوب القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة طارق العوضى محامى "وايت نايتس" بتهمة إهانة القضاء، أمام محكمة جنح السيدة زينب بمقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

وكان مصطفى إمام المحامى تقدم بدعوى قضائية يتهم فيها "العوضى" بإهانة القضاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وترافع "عاشور" للدفاع عن "العوضى" مؤكدًا أنه لم يتناول القضاء المصرى بأى إساءة أو إهانة، وأن "العوضى" محامٍ ورجل قانون يحترم القضاء، وأن المحاماة شريك أساس فى تحقيق العدالة.

وقال "العوضى" لـ"اليوم السابع" إن المحكمة أجلت القضية لجلسة 27 يوليو القادم، لحين ورود التقرير الفنى لهيئة تكنولوجيا المعلومات بمجلس الوزراء لمعرفة الصفحات الشخصية باسم طارق العوضى على الـ"فيس بوك"، وللتأكد من كتابته لمنشور يسىء للقضاء عبر صفحته أم لا، وذلك بناء على طلب "العوضى" الذى أكد أنه "بوست مضروب" وأنه لا يقبل أن يتعرض للقضاء بأى إهانة، مشيرًا إلى أن المحامى مقدم الدعوى اختفى ولم يحضر جلسة اليوم ولا الجلسة الماضية.

حضر إلى مقر المحكمة تضامنًا مع "العوضى" محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، وإبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة، وإسماعيل طه ـ عضو مجلس النقابة العامة السابق، والمحامى الحقوقى خالد على، وعبد الجواد أحمد وطارق بخيت وزكريا رضوان ـ أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة، وكرم خليفة وهيثم عمر حافظ ـ عضوا مجلس نقابة جنوب القاهرة، والمحامى أحمد قناوى.

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