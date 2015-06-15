أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

متهم بقضية "الخلايا النوعية": الضابط الشاهد عذبنى فى أمن الدولة

Google+ Print
متهم بقضية "الخلايا النوعية": الضابط الشاهد عذبنى فى أمن الدولة متهم بقضية "الخلايا النوعية": الضابط الشاهد عذبنى فى أمن الدولة
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة فى جلسة محاكمة 45 متهما بتأسيس تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف والمقيدة برقم 546 سنة 2015 إلى أقوال أحد المتهمين الذى طلب التحدث فاستدعته هيئة المحكمة وتبين أنه يدعى محمد عبد الحميد، وقال إن الشاهد الأول فى القضية الضابط خالد محمد والماثل أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته هو من قام بتعذيبه داخل مقر أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر، وطالب دفاع المتهم بفتح تحقيق فى الأمر.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنواع الجمهورية من بينهم الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلا عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل