متهم بـ"اللجان النوعية": "اشتغلت فى مشروع قناة السويس.. ودقنى طلعت فى السجن"

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة فى جلسة محاكمة 45 متهمًا بتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف والمقيدة برقم 546 سنة 2015 إلى أقوال أحد المتهمين الذى طلب التحدث فاستدعته هيئة المحكمة وتبين أنه يدعى محمد أبو رواش، والذى نفى التهم المسندة إليه مؤكدًا أنه خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة وعمل فى مشروع قناة السويس الجديد، وأنه قبض عليه دون سبب واضح.

وزعم المتهم أمام المحكمة أن شكله الآن أمام المحكمة يختلف تمامًا عن شكله الطبيعى، فهو لم يرب لحيته يومًا ما وأن سبب ظهور اللحية أنه فى سجن العقرب ممنوع عليهم كل أدوات النظافة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنواع الجمهورية من بينهم الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلاً عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالاسكندرية، واقتحام محطة وقود.