انفراد..القبض على خلية إرهابية يقودها مدرس لاستهداف ضباط الشرطة بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على أخطر خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص يقودها مدرس لغة عربية تستهدف تنفيذ عمليات اغتيال لرجال الشرطة وتخريب المنشآت الشرطية بالإضافة إلى اقتحام وحرق أفرع شركات موبينيل وفودافون واتصالات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت نيابة الأحداث الطارئة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث تفيد بتكوين مدرس لغة عربية يدعى "م.رخا" لخلية إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الشرطة والمنشآت الشرطية وزعزعة الأمن القومى وإرهاب المواطنين.

ومن خلال تكثيف التحريات ورصد تحركات المتهمين تم القبض على المتهم الرئيسى مدرس اللغة العربية بالإضافة إلى كل من "عبدالرؤوف.ج" وشهرته "هيرو" و"إسلام.م.ا" وشهرته "سولم" و"عمرو.س" و"عبده.ا" و"عبده.م" و"عمرو.خ" و"أحمد.ب" وبحوزتهم بندقية آلية وطبنجة بالإضافة إلى شعارات رابعة وبوسترات معارضة للقوات المسلحة والشرطة.

واعترف المتهمون بتكوينهم الخلية الإرهابية انتقاما من وزارة الداخلية بعد مقتل والدة المتهم "هيرو" خلال فض اعتصام النهضة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، كما اعترف المتهم "سولم" بانضمامه للخلية للثأر لمقتل صديقه خلال مشاركته فى مسيرة تابعة لجماعة الإخوان بعد اشتباكات بين المشاركين فى المسيرة وعدد من الأهالى بالأسلحة النارية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى مدرس اللغة العربية يتلقى الأموال من بعض الأشخاص الهاربين إلى الدول العربية ويقوم بتجنيد الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.