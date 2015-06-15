"مرور القاهرة" تضبط 239 ألف مخالفة مرورية خلال شهرين

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء حمدى الحديدى مدير المرور، حملاتها المرورية أعلى محاور وشوارع العاصمة، بناءً على تعليمات اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لأمن القاهرة، لرصد المخالفات ومتابعة الحالة المرورية والعمل على إيجاد حلول لها أوقات الذروة.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الادارة خلال الشهرين الماضيين عن ضبط 239217 مخالفة مرورية متنوعة منها رصد 722 مخالفة عكس الاتجاه 8760 طمس لوحات، 24082 تعطيل حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقى المخالفات وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها على كل المحاور لرصد المخالفات.

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