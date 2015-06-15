بالصور.. مباحث سوهاج تهاجم بؤرًا إجرامية وضبط 3 بنادق و4 خزن أسلحة

شن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، برئاسة الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث المركز، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت البؤر الإجرامية بدائرة المركز، وأسفرت عن ضبط 2 بندقية آلية و4 خزن لذات السلاح، وبندقية خرطوش، و2 فرد صناعة محلية، و4 أطنان بنزين مهرب قبل بيعه بالسوق السوداء، و200 جرام حشيش، ومطلوبين فى قضايا نشل وسرقة بالإكراه.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء أيمن السيسى، نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا باستهداف بعض البؤر الإجرامية بدائرة المركز وضبط أسلحة ومواد مخدرة وهاربين من أحكام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود حسن، رئيس فرع بحث الجنوب، بتمكن الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، والنقباء أحمد عبد الرؤوف وحسام بيومى وشادى العاصى وإسلام المدنى، معاونى مباحث المركز، مدعومين بمجموعات قتالية، من مهاجمة بعض البؤر الإجرامية، وتم ضبط بندقيتين آليتين و4 خزن وبندقية خرطوش وفَرْدين بحوزة "عادل.أ.ع"، 50 عامًا، عامل ومقيم كوم الصعايدة، و"حسن.ا.إ.س"، 19 عامًا، عامل ومقيم كوم الصعايدة.

كما تم ضبط 4 أطنان بنزين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بحوزة "شوقى.م.ح" صاحب بنزينة التعاون بمزاتا، و"ناصر.إ.أ.م" مقيم البربا.

وتم ضبط "هلال.ا.ث"، 30 عامًا، عامل ومقيم المجابرة دائرة المركز، وبحوزته 200 جرام حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأنهت الحملة أعمالها بدائرة المركز بضبط النشال "هاشم.ص.ع"، 55 عامًا، عامل ومقيم بندر المنيا والمسجل شقى خطر تحت رقم 118 فئة أ نشل أثناء نشل أحد الأشخاص أمام مرور جرجا بطريق المغافلة، وتم ضبط "محمود.ا.م" وشهرته "محمود غزال" مسجل خطر تحت رقم 1125 فئة ج سرقات عامة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4134 سرقة بالإكراه و"عطية.أ.ع"، 20 عامًا، عامل ومقيم مزايا مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4927 سرقة بالإكراه. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات بديوان المركز وجار العرض على النيابة برفقة الأحراز لتولى شئونها.



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الرائد المزمل نافع رئيس مباحث جرجا والأسلحة المضبوطة



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الأسلحة المضبوطة بحملة جرجا



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ضباط وحدة مباحث جرجا والأسلحة المضبوطة



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المجموعة القتالية عقب ضبط أحد المتهمين



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البنزين المدعوم الذى تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء بجرجا



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أحد المتهمين وبحوزته الحشيش وهاتف محمول ومبلغ حصيلة البيع