أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

جينيفر لوبيز تقلّد هيفا وهبي وهذا الدليل!

Google+ Print
جينيفر لوبيز تقلّد هيفا وهبي وهذا الدليل! جينيفر لوبيز تقلّد هيفا وهبي وهذا الدليل!

الإثنين 15-06-2015 19:32

كثرت صور النجمات في الفترة الأخيرة  على الانستغرام، وتحديداً تلك التي تظهرهن بلوك طبيعي ومن دون مكياج، وكأنه سباق جمالي يتم بالسر بينهن.
في هذا السياق، فاجأت النجمة هيفا وهبي جمهورها  بنشر صور لها على إنستغرام تظهر فيها من دون مكياج . ما أثار موجة من التعليقات انقسم فيها المتابعون بين مؤيّد ومعارض  لتمتعها بجمال طبيعي لا يحتاج لأي مكياج . فالبعض اعتبر أن  هيفا لجأت إلى تقنيّة "الكونتورينغ" التي تجمّل الوجه وترسمه  بدليل أن هناك أثاراً واضحة لاستخدام كريم الأساس وحتى أحمر الشفاه الزهري، والبعض الآخر أثنى على جمال هيفاء الطبيعي الذي لا تشوبه شائبة.

وبعد هذه الضجة التي أثارتها صور هيفا وهبي لاحظنا أن النجمة جينيفر لوبيز قامت بوضع صورة شبيهة لصورة هيفا وبنفس الوضعية ومن دون مكياج وكتبت تحتها العبارة نفسها " كما تظهر الصورة" .
شاهدي الصور واختاري من الأجمل. علماً أن هيفا بدت بوجه منعش ومشرق أكثر من نظيرتها لوبيز، فما  هو رأيك ؟

تابعي أيضاً:

اختيارات محررة الجمال لمكياج ترابي هذا الأسبوع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي