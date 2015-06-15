جينيفر لوبيز تقلّد هيفا وهبي وهذا الدليل!

كثرت صور النجمات في الفترة الأخيرة على الانستغرام، وتحديداً تلك التي تظهرهن بلوك طبيعي ومن دون مكياج، وكأنه سباق جمالي يتم بالسر بينهن.

في هذا السياق، فاجأت النجمة هيفا وهبي جمهورها بنشر صور لها على إنستغرام تظهر فيها من دون مكياج . ما أثار موجة من التعليقات انقسم فيها المتابعون بين مؤيّد ومعارض لتمتعها بجمال طبيعي لا يحتاج لأي مكياج . فالبعض اعتبر أن هيفا لجأت إلى تقنيّة "الكونتورينغ" التي تجمّل الوجه وترسمه بدليل أن هناك أثاراً واضحة لاستخدام كريم الأساس وحتى أحمر الشفاه الزهري، والبعض الآخر أثنى على جمال هيفاء الطبيعي الذي لا تشوبه شائبة.

وبعد هذه الضجة التي أثارتها صور هيفا وهبي لاحظنا أن النجمة جينيفر لوبيز قامت بوضع صورة شبيهة لصورة هيفا وبنفس الوضعية ومن دون مكياج وكتبت تحتها العبارة نفسها " كما تظهر الصورة" .

شاهدي الصور واختاري من الأجمل. علماً أن هيفا بدت بوجه منعش ومشرق أكثر من نظيرتها لوبيز، فما هو رأيك ؟

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