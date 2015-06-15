هل يساعد ربط البطن فى خسارة الوزن؟

انتشر فى شبه الجزيرة العربية قديمًا وسيلة تساعد على خفض الوزن، وعلاج البدانة بشكل وقائى، وهى ربط حزام حول الخصر، بغرض ضغط المعدة والأمعاء ومنعها من التمدد أو استيعاب كميات كبيرة من الطعام.

وعن جدوى تلك الطريقة أرسل قارئ يسأل عن مدى نجاحها فى خفض الوزن، ويجيبه الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة.

ربط البطن سنة نبوية

>ربط المعدة أو ارتداء حزام حول البطن، عادة عربية قديمة ومن السنة النبوية، كما أن هناك عادة أخرى ملاصقة لها، وهى طريقه جلوس القرفصاء أثناء تناول الطعام، بثنى الركبة اليسرى لأعلى فى اتجاه الصدر.

وكل تلك الطرق تعمل بغرض الضغط على المعدة، وتقليص قدرتها على استيعاب الطعام، وبالتالى تقليل كميه الطعام المتناول.

ربط البطن وسيلة مؤقتة لضعف الشهية

>ويستكمل خالد موضحًا أن ربط البطن وثنى الركبة، كلها من الوسائل التى تساعد على تقليل كميات الطعام والشعور بالشبع بسرعة، ولا يوجد أى ضرر منها.

ولكن جدواها قد لا تكون بالصورة التى يتوقعها البعض، ففى النهاية يجب نزع الحزام فى نهاية اليوم أو بعد الإنتهاء من تناول الطعام، وبالتالى تعود المعدة لحجمها الطبيعى قبل الضغط، ويعود معها الشعور بالجوع والرغبة فى تناول الطعام.

كما أن تلك الطريقة قد تمثل مشكلة للبعض نتيجة الضغط الشديد على عضلات المعدة.