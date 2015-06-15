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للأمهات.. كيف تعالجين تشققات حلمة الثدى أثناء فترة الرضاعة؟

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للأمهات.. كيف تعالجين تشققات حلمة الثدى أثناء فترة الرضاعة؟ للأمهات.. كيف تعالجين تشققات حلمة الثدى أثناء فترة الرضاعة؟
تشققات حلمة الثدى، من المشاكل التى تواجه الأم بعد الولادة، وفى المرحلة الأولى للرضاعة الطبيعية، ويوضح الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، أهم أسباب تلك المشكلة وطرق علاجها.

أسباب تشققات حلمة الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية.


>من أهم الأسباب التى تؤدى لتشققات حلمة الثدى لدى النساء فى فترة الرضاعة الطبيعية، هى الجفاف والذى يتعرض له جسم المرأة طوال فترة الحمل.

ويؤكد أبو النجا أن الثدى تعتريه العديد من التغيرات فى تلك الفترة، ومنها أيضًا زيادة الحجم وتمدد الجلد، وهو ما يسهم فى تشقق جلد الحلمة تحديدًا، نظرًا لتميزها بالرقة وبالتالى يسهل تشققها.

علاج تشققات الحلمة


>الوقاية المسبقة هى ما ينصح بها أبو النجا لعلاج تشققات الحلمة، ويجب أن تبدأ منذ فترة الحمل، من خلال الاهتمام بترطيب حلمة الثدى، بل الثدى بالكامل، بالكريمات الطبية المرطبة والمضادة للالتهاب مثل مرهم "بانثينول"، وهو ما يساعد على تجنب الإصابة بتشققات الحلمة بعد الولادة، وفى حالة الإصابة بها يجب الاستمرار على إستخدام ذات الدهان، طوال فترة الرضاعة الطبيعية، مع الحرص على تنظيف الثدى قبل إرضاع الطفل.

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