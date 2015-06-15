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محافظ السويس يعتمد تسكين 800 معلم مساعد فى تخصصاتهم

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محافظ السويس يعتمد تسكين 800 معلم مساعد فى تخصصاتهم محافظ السويس يعتمد تسكين 800 معلم مساعد فى تخصصاتهم

محافظ السويس

إعتمد اليوم الأثنين اللواء العربي السروي محافظ السويس، قرار الأكاديمية المهنية للمعلم والخاص بالموافقة على تسكين 800 معلم مساعد فى تخصصاتهم المختلفة بالتدريس فى وظيفة معلم أو ما يعادلها.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم أن المعلمون قد تعاقدوا منذ أكثر من عامين على وظيفة معلم مساعد وعقب قضائهم المدة القانونية فى وظيفة التعاقد وافقت الأكاديمية على تسكينهم.

و تبدأ مديرية التربية والتعليم بالسويس خلال الساعات القريبة القادمة البدء فى إجراءات التسكين فى وظيفة معلم وما يعادلها.

و من جانبه ناشد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم المعلمين الـ 800 تقدير الظروف، التى تمر بها المديرية و الإدارات التعليمية ومراعاة طبيعة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى الضغوط الواقعة على إدارة وموظفي شئون العاملين و سائر الإدارات محل الإختصاص لقيامهم فى وقت واحد بإنهاء إجراءات تعيين أوائل الخريجين وتعيين المعلمين فى مسابقة 30 ألف معلم، وكذلك العمل فى إجراءات مراجعة ملفات الأعداد المتبقية من المعلمين المساعدين تمهيداً لإرسالها إلى الأكاديمية المهنية فضلاً عن إنشغال المديرية بأعمال إمتحانات الثانوية العامة.

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