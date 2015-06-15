“محلب” يلتقي رجال الأعمال بجنوب إفريقيا ويؤكد أهمية تأسيس مجلس مشترك للتعاون الاقتصادي

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأسيس مجلس مصري جنوب أفريقي لرجال الأعمال، بما يسهم في تيسير المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والجنوب إفريقي ويعزز من التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.

واستعرض محلب خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الجنوب إفريقيين العاملين في مجالات السياحة والاتصالات والطاقة والتشييد والإعلام بجوهانسبرج خطوات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات الأجنبية مثل قانون الاستثمار الجديد، وحل المنازعات الاستثمارية واتخاذ خطوات فعالة في سبيل القضاء على الفساد الإداري، مؤكدًا ان الأوضاع الان تشهد استقرارًا كبيرًا ومناخًا مواتيًا لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما اكد ان هناك آفاقا عديدة للتنمية ، كما قام بعرض بعض من المشروعات القومية الكبرى التى يمكن لرجال الاعمال المشاركة فيها مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

كما استعرض مجمل التطورات والاحداث السياسية التي شهدتها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وصولا الى ثورة الثلاثين من يونيو، وتلاحم الشعب من اجل استعادة مصر الحضارية من جديد، كما قدم لهم عرضا حول مراحل خارطة الطريق السياسية عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور ثم انتخاب رئيس للبلاد بطريقة ديمقراطية، مؤكدا انه تجري الان الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية.

من جانبهم أكد رجال الأعمال الجنوب إفريقيين رغبتهم في الاستثمار بمصر، خاصة في ضوء استقرار الأوضاع بمصر خلال الوقت الحالي، كما نوهوا الى انهم بصدد القيام بزيارة الى مصر للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا والتنسيق مع نظرائهم المصريين، فضلا عن اللقاء مع المسئولين المصريين للتعرف على الإجراءات التشجيعية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.