نظر معارضة رئيس حزب العدالة الاجتماعية على حكم حبسه 6 أشهر الخميس المقبل

حددت محكمة جنح العجوزة برئاسة الممستشار محمد فتحي وأمانة سر محمد عبد الحكيم،جلسة 18 يونيو، لنظر معارضة محمد عبد العال أبو سنة رئيس حزب العدالة الإجتماعية على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة النصب.

وتعود أحداث الواقعة عندما إتهم غبريال نجيب الدكتور محمد عبد العال أبو سنة رئيس حزب العدالة الإجتماعية، بالنصب عليه وآخر فى مبالغ مالية حصل عليها نظير تنظيم رحلة إلى مدينة لندن بإنجلترا، وعندما لم يلتزم بوعده طالبوه بإسترداد المبالغ التى حصل عليها منهما، حيث توجهوا إلى منزله ففوجئوا يطلق كلاب الحراسة عليهما حرر محضرًا بالواقعة وتم إحالته لنيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، الذى أمر بإحالته للمحاكمة حيث قضت المحكمة بحبسه غيابيًا 6 أشهر بتهمة النصب فتقدم بمعارضة على الحكم وتحدد له جلسة الخميس المقبل.