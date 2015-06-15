القبض على 14بلطجيًا استغلوا قرية الأطفال بمدينة نصر للإقامة بها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إخلاء مقرات إعاشة الأطفال المستولى عليها من قاطنيه داخل قرية الأطفال بمدينة نصر، وتمكنت من ضبط 14 من العناصر الإجرامية لقيامهم باستغلال قرية الأطفال تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء والإقامة بها، وتم تعيين الخدمات الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تضرر إدارة قرية الأطفال الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من تكرار قيام مجموعة من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون باقتحام القرية بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء والإقامة بمقرات إعاشة الأطفال وترويعهم والقائمين على الدار والاستيلاء على المواد الغذائية المخصصة للأطفال وقيامهم بمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وصدور قرار إدارى بطردهم وإخلاء المقرات المستولى عليها.

وعلى الفور شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط كلٍ من :-

1. سامى عزيز فتح الله أحمد سن 38 عاطل (مسجل خطر) وبحوزته سلاح أبيض “سكين” و وائل حسن إبراهيم على سن 35 عاطل وبحوزته سكين وماسورة حديدية وممدوح جابر الشربينى احمد سن 39 عاطل وبحوزته سكين و درويش على بدر سن 37 عاطل قاطن فيلا 17 بالقرية والمحكوم عليه فى عدد 3 احكام وهشام محمد على سن 40 والمحكوم عليه فى عدد 2 حكم حبس جزئي شيك باجمالى حبس 9 شهور وبحوزته سكين و سمير عبد العاطى حسن سن 39 عاطل ومجدى زكى ابراهيم سن 33 عاطل و محسن يوسف ابو زينة سن 32 عاطل و شكرى مرسى حسن سن 40 عاطل وسامى غانم جلال سن 42 و محمد مراد محمد سن 44 عاطل وصطفه عثمان السيد سن 38 ربة منزل و سنيه محمد سيد سن 30 ربة منزل وعتاب فتحى عبيد محمد سن 37 ربة منزل.

ونجحت القوات فى إخلاء مقرات إعاشة الأطفال المستولى عليها من قاطنيه، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.