وزير التعليم العالى: افتتاح 11 كلية جديدة ودخولها التنسيق للعام الجديد

أعلن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، افتتاح 11 كلية جديدة، ودخولها خدمة التنسيق للعام الدراسى الجديد، مؤكّدًا أن هناك كليتين منهم، وهى الصيدلة فى جامعتى جنوب الوادى، والفيوم، تتتظران قرار جمهورى، بافتتاحهما بعد إرسال ما يخصهما من الوزارة لمجلس الوزراء.

وأوضح عبد الخالق، فى تصريحاتٍ صحفية أن الكيات الجديدة هى؛ العلاح الطبيعى بجامعة جنوب الوادى، وكلية الحاسبات بجامعة كفر الشيخ، وكليتى رياض الأطفال والفنون تطبيقية بجامعة بنى سويف، وكليتى التربية رياضية والعلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية وكليتى الحقوق واللغات والترجمة بجامعة سوهاج والتربية الرياضية بشبين الكوم.

وأكد عبد الخالق، أنه لن يصدر قرار وزارى ببدء الدراسة فى أية كلية، إلا بعد استيفائها كل شروط العملية التعليمية، قائلا: "نرسل لجنة من الوزارة للمعاينة للتأكد من استيفاء الكلية لكل الشروط".

وقال وزير التعليم العالى، أن هناك لجنة مشكلة لبحث تطوير التعليم المفتوح من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات وليس إلغائه، وأن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف ورئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح، عرض دراسة وتشخيص كامل لمشكلة التعليم المفتوح بمصر خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، ومن المقرر إجراء مناقشة موضوعية فى هذا الشأن، خلال الجلسة القادمة للمجلس.

وأضاف الوزير، أن الدراسة التى عرضها الدكتور أمين لطفى، مبنية على دراسة واقعية ميدانية، قابلت فيها اللجنة المستفيدين من برامج التعليم المفتوح فى الإعلام والمحاماة والتعليم التجارى، مؤكدا أن الجميع عبر عن عدم رضاه عن التعليم المفتوح وأنه خرج عن مساره والمطلوب العودة للمسار الحقيقى.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق على توزيع الدراسة المذكورة على رؤساء الجامعات لقراءتها بتمعن وفى ضوء شرح الدكتور أمين لطفى، على أن يُناقَش الموضوع مناقشة موضوعية لمضمون هذه الدراسة وما انتهت إليه خلال الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور السيد عبد الخالق: "أعتقد أنه ستدور مناقشات بشأن شروط القبول ومدى حاجة المجتمع لبعض البرامج وعدم حاجته لها وفكرة الإلغاء غير مطروحة كلية ولكن قد يتم وقف برامج معينة مشبع بها السوق وقد ترجع مرة أخرى".

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