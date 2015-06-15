بالصور.. الفنان فتحى عبد الوهاب يقبل يد سائق أوقف الإرهابيين بمعبد الكرنك

وصل منذ قليل لمعبد لكرنك بمحافظة الأقصر، كل من الفنان فتحى عبد الوهاب ومحافظ الأقصر محمد بدر واللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، ومصطفى وزير مدير آثار مصر العليا، ذلك للمشاركة فى انطلاق فعاليات مبادرة تنشيط السياحة بالأقصر.

ومن جانبه قام الفنان فتحى عبد الوهاب بتقبيل يد السائق البطل الذى نجح فى إيقاف الإرهابى الذى كان يحاول إطلاق النيران على السائحين أثناء تنفيذ العملية، والذى نجحت القوات فى القبض عليه ومازال متواجدا داخل مستشفى الأقصر الدولى.



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