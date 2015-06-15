موجز الصحافة العالمية.. قضية عمر البشير اختبار لسمعة "الجنائية الدولية"

تناولت الصحف العالمية اليوم الإثنين، موضوعات سياسية مختلفة على الساحة الداخلية والخارجية، وعلقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على صدور أمر من محكمة بجنوب أفريقيا بمنع مغادرة الرئيس السودانى عمر البشير لأراضيها، وقالت إن هذا الأمر ضد البشير هو لحظة هامة لسمعة المحكمة الجنائية الدولية ولالتزام جنوب أفريقيا نحو العدالة الدولية، كما أنها كانت اختبارا للاتحاد الأفريقى، فالبشير هو الرئيس الحالى الوحيد الذى يواجه اتهاما من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب فظائع جماعية، وتساءلت الصحيفة ما إذا كان البشير سيقف بجوار الضحايا الأفارقة أم بجوار النظام السودانى.

فيما ألقت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على ساعات صيام رمضان هذا العام، وقالت "مع اقتراب شهر رمضان، واستعداد المسلمين فى بريطانيا لصيام ساعات النهار على مدار شهر، اشتعل النقاش الدائم مجددا حول تغيير أوقات صيام رمضان فى المناطق الشمالية".

وقالت إذاعة "صوت أمريكا" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما يعلن أن قناة السويس الجديدة ستكون مفتوحة للعمل فى السادس من أغسطس المقبل، وفقا لما قاله مسئولون، فإن السفن المبحرة حول العالم ستطلق أبواقها احتفالا.

بينما نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تقريرا مطولا عن تاريخ السلطة الدينية الإسلامية المركزية، وقالت فى التقرير الذى كتبه "إتش إيه هيلر" و"ناثان براون" إن سرعة صعود تنظيم داعش قد أثارت نقاشا هو مدى علاقة التنظيم بالإسلام، وما إذا كانت السلطة الدينية الإسلامية يمكن أن تواجه أيديولوجيتها المتطرفة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل بشأن الغارة الجوية التى شنتها القوات الأمريكية على مجموعة من الإرهابيين فى ليبيا، موضحة أن الغارة التى تم تنفيذها فجر السبت، استهدفت العقل المدبر لحادث احتجاز مجموعة من العاملين الأجانب داخل منشأة نفطية فى الجزائر عام 2013 مما أسفر عن مقتل 38 شخصا.

وفى إسبانيا، صحيفة الموندو الإسبانية، إن الأزمة السورية تتسبب فى أزمة تركية بسبب اللاجئيين حيث وصل آلاف اللاجئين السوريين الى تركيا، أمس الأحد، للهروب من المعارك الجارية بين الأكراد السوريين وتنظيم داعش فى العراق والشام بهدف السيطرة على مدينة تل أبيض، بعدما فتحت السلطات التركية حدودها المغلقة منذ أيام.

وفى الشأن الإسرائيلى، قالت تسيفى حطبلى نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى، إن هناك مناقشات داخل الحكومة الإسرائيلية للقيام بعمليات تهجير للدروز فى سوريا إلى إسرائيل.

وبشأن المفاوضات النووية الإيرانية، اقتربت المفاوضات الإيرانية الماراثونية من نهايتها بعد أسبوعين من الاجتماعات المكثفة فى فيينا، وتزداد حدة الصراع بين التيارين المحافظ (الأصولى) والإصلاحى حول ماهية المفاوضات وخشية المتشددين من تبديد حقوق النووية فى التخصيب على أراضى إيران وامتلاك تكنولوحيا نووية، ويتضح الصراع فى الصحف الإيرانية التى تنتمى للتيارين وتناولها لتصريحات الرئيس الإيرانى حسن روحانى التى تحدث فيها عن تأثير العقوبات على جيب الشعب الإيرانى وانتقد من يقللون من أهمية العقوبات.

- نيويورك تايمز: استمرار الغموض بشأن مصير البشير.. الصحيفة الأمريكية تتهم الاتحاد الأفريقى بحماية الرؤساء على حساب المواطنين والعداء للمحكمة الدولية.. وجنوب أفريقيا تؤكد تمتع الرؤساء بالحصانة خلال القمة

- فورين أفيرز: سوء استغلال السلطة الدينية يصعب مواجهة المسلمين لداعش

- صوت أمريكا: سفن العالم تطلق أبواقها احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

- التليجراف: صراع على سلطة المرشد قد تعيق المفاوضات النووية مع إيران

- صراع النووى يتفاقم فى إيران مع اقتراب الحسم فى المفاوضات مع الغرب

- الصحافة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تدفع 3 ملايين شيكل للمدن الجنوبية لمنع فرارهم من صواريخ الفصائل الفلسطينية.. نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى: الحكومة تدرس تهجير دروز سوريا إلى إسرائيل

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- الصحافة الإسبانية: مصر تنعش اقتصادها بعد افتتاح مشروع قناة السويس فى أغسطس.. مؤتمر جينيف فرصة كبيرة للتفاوض ولحل الأزمة اليمنية.. تركيا تعانى من الأزمة السورية بسبب اللاجئين

- إندبندنت: صيام رمضان يثير الجدل فى بريطانيا أوروبا.. طول ساعات النهار يجعل البعض يصوم على توقيت مكة المكرمة.. مسلمو بلدة سويدية فى مأزق مع عدم غروب الشمس عنها حتى أغسطس

- الصحف البريطانية: قضية عمر البشير اختبار لسمعة المحكمة الجنائية الدولية.. صيام رمضان يثير الجدل فى بريطانيا.. والصراع على سلطة المرشد قد تعيق المفاوضات النووية مع إيران

- الصحف الأمريكية: السفن حول العالم ستحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة.. التشرذم وسوء استغلال السلطة الدينية يصعب مواجهة المسلمين لداعش.. واستمرار الغموض بشأن مصير البشير