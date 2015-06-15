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Audemars Piguet الخيار الأول لأشهر لاعبي التنس في العالم

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Audemars Piguet الخيار الأول لأشهر لاعبي التنس في العالم Audemars Piguet الخيار الأول لأشهر لاعبي التنس في العالم

الإثنين 15-06-2015 13:01

يفخر صانع الساعات السويسرية الشهير Audemars Piguet بتقديم البطولة الفريدة للتنس للسيدات والرجال، حيث ارتدى اثنين من سفرائها، وهما: سيرينا وليامز، وستان فافرينكا، ساعتين فريدتين خلال تواجدهما في الملعب، وكلاهما يجسد تماماً فلسفة أوديمارس بيجو، وهي: "لكسر القواعد، يجب عليك إتقانها أولاً".

ارتدت سيرينا ويليامز ساعة Royal Oak Offshore 67540OK.ZZ.A010CA.01، وفازت على منافستها لوسي سافاروفا يوم السبت 6 يونيو 2015 لتحصل على لقب Grand Slam للمرة العشرين خلال مسيرتها الرياضية، وبذلك أصبحت ثاني لاعبة تنس تحقق هذه اللقب للمرة العشرين.

بينما اختار اللاعب وستان فافرينكا ساعة 26470ST.OO.A104CR.01 Royal Oak Offshore مع حزام من المطاط، وقد وقتت هذه الساعة فوزه في 3 ساعات و 12 دقيقة يوم الأحد 7 يونيو 2015، وتغلب على منافسه نوفاك ديوكوفيتش في نهائي مثير.

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سيدتي