استوحي إطلالاتك الرمضانية من الفاشينيستا دلال الدوب

للإطلالات الساترة رونق خاص على الرغم من أنها أصعب في الاختيار والتنسيق، ويبدو أن الفاشينيستا الكويتية الأنيقة دلال الدوب تعرف تماماً طريقة تنسيق الإطلالات المثالية للحجاب، فدائماً تجمع بين الأناقة والحشمة بنسب متقاربة وبطريقة عصرية جذابة، وهذا ما جعلها واحدة من أشهر المدونات في العالم العربي، ونستعرض معاً إطلالاتها الأنيقة بالحجاب لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك الرمضانية.

تعجبنا البساطة التي تظهر في إطلالات الفاشينيستا المتألقة، فخياراتها الكلاسيكية تظهر بشكل بسيط في جميع إطلالاتها باختيارها القمصان البيضاء والفساتين السوداء في إطلالات عديدة، كما ميزها اختيارها الجميل وتنسيقها المبدع للألوان الصيفية بستايل شخصي رائع عن باقي المدونات في الخليج.

تحرص الفاشينيستا الأنيقة دلال الدوب على اختيار الإكسسوارات والمجوهرات المناسبة لإطلالاتها، ففي بعض الإطلالات أضافت العقد البارز لتكمل بها إطلالة بسيطة بالفستان الأسود، وفي إطلالات أخرى اكتفت باختيار عصري لحقيبة مميزة وحذاء جذاب لتضفي لمسة عصرية وشبابية على إطلالتها.

جمعنا لك في الصور أعلاه تنسيقات عصرية وأنيقة من دلال الدوب لتستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتك الرمضانية الجذابة، فشاهديها وشاركينا برأيك.

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