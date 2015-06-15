المجموعة الباريسية الجديدة من Cartier

باريس المدينة التي يحكمها عشق لايمكن إخفاءه لكل ماهو أنيق جميل، ويحركه ماتمتلكه ملهما باريس من جرأة في الشخصية، وفكر متحرر لايعرف قيود. من خضم تلك الزوبعة الحياتية الصاخبة استمدت دار Cartier إلهامها لتستوحي تصاميم مجموعتها الأحدث "الموجة الباريسية الجديدة"

وبالرغم من أن المجموعة تتألف من مجوهرات تتميز بطابعها الشخصي البحت. إلّا أن كل قطعة منها تحمل ذات الهالة الإبداعية التي تنفرد بها باريس في حيويتها وهواجسها النتعلقة بالأناقة وأحدث خطوط الموضة، حفلاتها، والأعمال الفنية الرائعة التي تظهر واضحة في قبابها المعدنية، والروح الصاخبة المنعشة لليالي باريس الشهيرة. والمتعة الاستثنائية في مذاق أرقى الحلويات.

باريس هي المدينة التي لايتوقف فيها ابداع في تشكيل مصوغات الذهب، إذ يتم طرقه وتحويله وتصميمه بأساليب عدة تشمل المنحنيات المتكررة، المشغولات المثقبة، أو ذات الزخارف المفرّغة، والجدائل المصنوعة من الذهب.

هي أيضاً المدينة التي تُجمع فيها الأحجار الكريمة الصلبة والفاخرة والثمينة معاً في قطع فنية ساحرة. وتُتقن كل مهارات وخبرات العمل فيها وبأناقة خالصة، من حيث الحجم وجودة الصقل، واللمسات النهائية، والجاذبية الآثرة.

حيويتها والطاقة التي تفعم بها تطغى على نمط هذه المجوهرات الحديثة الرائعة، مح إيحاءات خفيفة بالابتعاد المرح هن روح المدينة إلى روح البرّية المتحررة.

مجموعة أرادت بها دار Cartier أن تستجيب لرغبات حواء الاستثنائية التي تميز الأناقة الجمال والإتقان، وتعرف جيداً في الوقت ذاته خفايا المشهد الباريسي، والليالي الباذخة في هذه المدينة، ومباهجها المُطلقة ومتعها الجريئة.

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