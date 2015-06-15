اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح 38.4% بالمنيا

إعتمدت المنطقة الأزهرية بالمنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظة، بنسبة نجاح 38.4% على مستوي المراكز التسع.

والعشر الأوائل هم : المركز الأول ” آلاء مصطفي عبد العزيز” معهد أم قمص للفتيات بمجموع 540 بنسبة 96.4 % و الثاني ” علياء مصطفي أحمد محمد” معهد مطاي للفتيات بمجموع 537 بنسبة 95.8 % و الثالث ” آية محمد حلمي محمود ” معهد العمارية الشرقية ف بمجموع 536 بنسبة 95.7 % و الثالث مكرر “محمد عاشور زكي محمد ” معهد القيس بنين بمجموع 536 بنسبة 95.7 % و الرابع “مي حسين محمد صالح ” معهد مغاغة ف بمجموع 530 بنسبة 94.6 %.

وجاء بالمركز الخامس ” محمد زغلول عويس أحمد ” معهد بني سالم بمجموع 528 بنسبة 94.2 % و السادس ” آلاء أشرف حسن خليل ” معهد مغاغة ف بمجموع 527 بنسبة 94.1 % و السادس مكرر ” إيمان إبراهيم صاوي إبراهيم ” معهد ابشاق ف بمجموع 527 بنسبة 94.1 % و السادس مكرر “هاجر عبد الرحمن حسين” معهد بني مزار ف بمجموع 527 بنسبة 94.1 % و السابع ” محمد رضا عبده سليم ” معهد دروه بنين بمجموع 526 بنسبة 93.9 %.

وجاءت أسماء الخمسة الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية ” كفيف ” الأول “ندي أيمن محمد عيد” معهد بني مزار ف بمجموع 428 بنسبة 89.1 % و الثاني “ولاء محمد جمعه محمد” معهد العدوة بمجموع 395 بنسبة 82.2 % والثالث “أسماء محمد أحمد أحمد ” معهد البرشا بمجموع 360 بنسبة 75% و الرابع “أحمد محمد أحمد علي ” معهد تنده بنين بمجموع 338 بنسبة 70.4 % و الخامس “محمد رضا زكي أحمد” معهد أشروبه بنين بمجموع 303 بنسبة 63.1 %.