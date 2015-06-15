محافظ المنيا يكرم أوائل الابتدائية والإعدادية بجهاز تابلت و500 جنيه لكل طالب

كرم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم، 25 طالباً من أوائل الشهادة الإبتدائية والإعدادية والمكفوفين وضعاف السمع علي مستوي المحافظة، وذلك خلال الإحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم.

وأهدى المحافظ خلال الحفل الطلاب الأوائل “جهاز تابلت” مقدم من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، كما قرر المحافظ منح كل طالب مكافئة مالية قدرها 500 جنية وشهادة تقدير.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالطلاب المتفوقين، وقال إن هذا التفوق نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة ، وقدم الشكر والتحية للمعلمين الذين زرعوا في نفوس الطلاب العلم والحب والقيم الأخلاقية السامية، وأوضح أهمية القدوة في نفوس الطلاب، معتبرًا الأم هي المفتاح السحري لكل نجاح فإن صلحت صلح معها المجتمع بأكمله.

دعا المحافظ إلى عقد توأمه بين المدارس الخاصة والحكومية، لإحداث نوع من التكامل والتعاون بينهما من خلال المناهج العلمية والأساتذة وطرق التدريس.

> وإستعرضت المديرية حصاد عام 2014/2015، كما تم عرض فيلمًا قصيرًا عن الأوائل، تم تصويره بمرافقه أسر الأوائل بداخل منازلهم.

> وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم إن الإحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة، تشجيعاً لهم على الاستمرار في التفوق.

وأشار إلي أهمية التعليم والتفوق العلمي في إفراز جيل قادر على تحمل مسئوليات المستقبل، وكذلك دور المدرسة الرئيسي الى جانب الأسرة في التربية والتعليم، مؤكداً علي ضرورة الإهتمام بالطالب الموهوب.

وأعلن عن تبرع نقابة المعلمين بمبلغ 10 آلاف جنية لمركز أورام المنيا.

كما اعلن قيام أحد رجال الأعمال بإهداء 3 أجهزة حاسب آلي للمديرية، وقد تم إختيار 3 مدارس من ضمن مدارس الأوائل لإهدائها الأجهزة وهي مدرسة عمر ابن الخطاب الإبتدائية بمطاي، مدرسة جزيرة تل بني عمران بديرمواس ومدرسة كوم الزهير الإعدادية بمركز أبوقرقاص.