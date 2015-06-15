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وزير الخارجية اليمني يطالب بانسحاب الحوثيين قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية

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وزير الخارجية اليمني يطالب بانسحاب الحوثيين قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية وزير الخارجية اليمني يطالب بانسحاب الحوثيين قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية

طالب وزير الخارجية اليمني رياض ياسين بانسحاب الميليشيات الحوثية من جميع المدن والمحافظات،قبل تنفيذ الهدنه الإنسانية التى دعا إليها الامين العام للآمم المتحدة.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف مع بداية المشاورات حول اليمن، قال ياسين، “نقدر طلب الأمين العام، وشرحنا له أننا نتطلع إلى تنفيذ الهدنة أو الوقف المحدود لإطلاق النار، ولكن يجب أن يرتبط ذلك بشكل كامل بانسحاب الميليشيات الحوثية من جميع المدن والمحافظات، وأن توقف قتل الأبرياء في عدن وغيرها من المدن، ويجب أن تفرج عن السجناء الذين تحتجزهم، ويتعين أن تبدأ العمل مع المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والامتثال له”.

وأضاف، “لما يتم وقف إطلاق النار إذا استمروا في احتلال اليمن وقتل الأبرياء وتدمير كل شيء؟، فأي وقف لإطلاق النار هذا، هل نعطيهم فرصة لمدة أسبوعين أو ستة أيام ليستخدموها لزيادة أعمالهم العدائية وهجماتهم ضد المدنيين، وقد هاجموا مرة تلو الأخرى السعوديين بالصواريخ، في الأسبوع الماضي تم إطلاق صاروخ سكود من جهتهم. سيواصل الحوثيون قتالهم إذا حصلوا على فرصة وقف إطلاق النار”.

وأكد وزير خارجية اليمن أن الوفد الحكومي لن يجتمع على نفس الطاولة في جنيف مع وفد الحوثيين.

وردا على سؤال حول عدم وصول وفد الحوثيين إلى جنيف، قال رياض ياسين إنهم يخادعون الجميع وإن طائرتين توجهتا لنقل الوفد وعادتا خاويتين إلى جيبوتي. وذكر أن الحوثيين لم يقدموا أسماء أعضاء وفدهم أو من سيرأس الوفد حتى الآن.

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