وزير السياحة يستقبل سفير الهند الجديد لبحث التعاون السياحي بين البلدين

التقــي وزير السياحة خالد رامي، السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا الذي تولي مهام منصبه كسفيرًا للهند لدي مصر في 12 مايو 2015، وتضمن اللقاء التباحث بشأن سبل دعم العلاقات السياحية بين مصر والهند.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير الجديد مٌعربًا عن ثقته في استمرار التعاون الوثيق بين وزارة السياحة المصرية والسفارة الهندية بالقاهرة والذي شهده خلال تواجد السفير الهندي السابق.

وشدد الوزير علي أهمية تعظيم الاستفادة من المهرجانات والفعاليات الثقافية في الترويج للسياحة، معربًا عن تقديره لمشاركة النجم أميتاب باتشان في الدورة الثالثة لمهرجان الهند علي ضفاف النيل.

وأشار السفير الهندي إلي نجاح فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان ‘الهند علي ضفاف النيل’ والذي يقام سنوياً بالتعاون بين وزارتي السياحة والثقافة المصرية والسفارة الهندية في القاهرة، مؤكدا علي أن زيارة نجم بوليوود ‘أميتاب باتشان’ لمصر وافتتاحه للمهرجان هذا العام تُعد خطوة رائعة وإشارة واضحة لعمق ومتانة العلاقات بين مصر والهند، نظراً لأن النجم أميتاب باتشان له مكانة مرموقة وخاصة جداً لدي الشعب الهندي.

وأضاف السفير إن استضافة مصر لنجم بثقل أميتاب باتشان من شأنه تحفيز الهنود للسفر إلي مصر اقتداءً بهذا الفنان العالمي وما صرح به عن أمان وعظمة وتميز المقصد المصري، وعليه أعرب السيد السفير عن رغبته باستمرار وزيادة هذا النوع من الفعاليات والزيارات الناجحة.

وفي سياق متصل، تطرق الحديث الي قيام شركة مصر للطيران بتسيير رحلات مباشرة الي مومباي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا، حيث أعرب السفير الهندي عن رغبته في وجود رحلات مباشرة الي دلهي أيضاً لاعتبارها مركزاً هاماً لجذب وتنشيط الحركة السياحية، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد زيارات متعددة لوفود هندية هامة الي مصر تتضمن رجال أعمال ومستثمرين مهتمين بالعمل في السوق السياحي المصري علي أن يتم عقد لقاءات وورش عمل تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين الجانبين المصري والهندي.

تجدر الإشارة الي أن أعداد السائحين القادمين من الهند قد سجل ارتفاعًا خلال الأربع أشهر الأولي من هذا العام بنسبة قدرها 29.75% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة الي زيادة نسبة الليالي السياحية التي قضوها في مصر خلال هذه الفترة مقارنةً بالعام الماضي.