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يحيى قلاش: تقديم البلاغات ضد الصحفيين يكشف استهداف الصحافة وحريتها

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قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا مع رؤساء التحرير اليوم الاثنين، وأصدر بيانا مشتركا جاء فيه إعلان رفض المجتمعين للهجمة ضد حرية الصحافة.
>اليوم السابع -6 -2015
>وأضاف قلاش خلال إلقاء فى البيان الذى صدر من نقابة الصحفيين، أن المجتمعين طالبوا رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من حرية الصحافة وتطبيق الضمانات الدستورية والقانونية فى هذا الشأن، وعدم سداد الكفالات فى قضايا النشر لمخالفتها قانون النشر وقانون الصحافة، وعدم جواز الحبس الاحتياطى.
>اليوم السابع -6 -2015
>وأشار قلاش، إلى أن البيان طالب بعدم حضور أعضاء نقابة الصحفيين أى تحقيق إلا فى حضور محامى النقابة، وأكد الالتزام الكامل بميثاق الشرف الصحفى.
>اليوم السابع -6 -2015
>وأوضح نقيب الصحفيين، أن بناء ومواجهة الإرهاب لن يأتى بالعودة لاستهداف الصحافة، ولكن بإشاعة مناخ للحرية يتصدى للإرهاب، وأن باب الحوار مازال مفتوحا مع النيابة العامة.
>اليوم السابع -6 -2015
>وطالب المجتمعون بضمان حرية تدفق المعلومات دون عوائق، مؤكدين أن تقديم البلاغات ضد الصحفيين يكشف أن هناك استهدافا للصحافة وحريتها.
>اليوم السابع -6 -2015
>وطالب المجتمعون النيابة العامة بعدم الدخول كطرف فى الهجمة على حرية الصحافة، مضيفين أن اجتماعهم مفتوحا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة لأى اجتماع فى أى وقت.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

- بيان النقابة يطالب الرئيس بإعلان موقف واضح من حرية الصحافة وتطبيق الدستور
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>- الداخلية تتنازل عن بلاغها للنيابة ضد اليوم السابع فى قضايا النشر
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- بالصور.. الصحفيون يواصلون وقفتهم أمام النقابة لمواجهة التضييق على حرية الصحافة
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