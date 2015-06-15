خالد صلاح: تنازل الداخلية عن بلاغها وراءه سلطة أعلى من الوزارة

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، إن القوانين تمنع حبس الصحفيين احتياطيًا، موضّحًا أن تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها للنيابة ضد "اليوم السابع" فى قضايا النشر وراءه سلطة أعلى من الوزارة تدرك حقوق الصحفيين القانونية، ولخطورة ما يجرى.

وأضاف خالد صلاح فى تصريحاتٍ له: "عاوزين حرية تداول المعلومات، نحن فى حاجة لتشريعات واضحة، نحترم النيابة العامة ولكن كل ما نريده أن تتفهم موقفنا، ونضالنا مستمر علشان حرية الصحافة".

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن البيان المشترك بين رؤساء التحرير ومجلس النقابة، طالب بعدم دفع كفالات مالية لأنها غير قانونية، متابعًا: "أثق في أن الرئيس سيتدارك الموقف، وسيتم الدفع بتشريعات تحمى حريات الصحفيين".

- الداخلية تتنازل عن بلاغها للنيابة ضد اليوم السابع فى قضايا النشر

- نص بيان نقابة الصحفيين المطالب للرئيس بإعلان موقف واضح من حرية الصحافة

>