أسماء الفائزين بقرعة الأراضى المميزة فى 6 مدن جديدة

نشر موقع بنك التعمير والإسكان قرعة الأراضى المميزة، التى تم إجراؤها على 6 مدن جديدة، وهى مدينة 6 أكتوبر والشروق وبدر والعاشر من رمضان ومدينة السادات والشيخ زايد يوم 10 يونيو ولمدة 4 أيام.

وكان أكثر من 30 ألف مواطن قد تقدموا على نحو 3 آلاف قطعة أرض طرحتها وزارة الإسكان فى 8 مدن جديدة جاء فى مقدمة المدن التى شهدت إقبالا غير مسبوق مدينة القارهرة الجديدة، والتى وصل عدد المتقدمين لنحو 27 ألف متقدم على 1800 قطعة فقط، بينما تقدم 1800 مواطن على 82 قطعة مدينة 6 أكتوبر.

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية إجراء القرعة على مدينة القاهرة الجديدة يوم 27 الشهر الجارى لحين الانتهاء من تسجيل بيانات المتقدمين تمهيدا لاجراء القرعة فى استاد المقاولين العرب.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت3260 قطعة أرض مميزة، بنظام القرعة العلنية، فى 10 مدن جديدة، بمساحات تتراوح بين 400 و1650 مترا، على أن تكون هذه الأراضى كاملة المرافق (عمارات – فيلات) للبيع بالقرعة العلنية، بمساحات مختلفة.

وتم طرح 1116 قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة، و82 قطعة فى مدينة 6 أكتوبر، و27 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، و338 قطعة فى مدينة الشروق، و315 قطعة فى مدينة بدر، و495 قطعة فى مدينة برج العرب الجديدة، و145 قطعة فى السادات، و502 قطعة فى العاشر من رمضان، و201 قطعة فى المنيا الجديدة، و39 قطعة فى سوهاج الجديدة.