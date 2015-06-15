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محافظ الأقصر يلتقى أهالى قرية البغدادى ويناقش أزماتهم

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محافظ الأقصر يلتقى أهالى قرية البغدادى ويناقش أزماتهم محافظ الأقصر يلتقى أهالى قرية البغدادى ويناقش أزماتهم
عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، "اليوم المفتوح" بقاعة مدرسة الشهيد سيد زكريا فى قرية البغدادى التابعة لمدينة البياضية، وناقش أزمات ومشاكل المواطنين بالقرية، والتى قدموها للمحافظ ووعدهم بحلها سريعًا.

حضر اللقاء كل من العميد أحمد معوض، رئيس مدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذيين، وتمثلت شكاوى المواطنين للمحافظ فى عدة قضايا وملفات، فى مقدمتها أزمة المياة الجوفية فى عدد من منازل القرية، وكذلك الوحدات الصحية التى تعانى من نقص فى الأطباء، الذين يشرفون على حالات المواطنين.

وطلب الأهالى من محافظ الأقصر، ضرورة التحرك السريع فى أزمة الصرف الصحى، ووعدهم بإنشاء صرف صحى قوية ومتطورة تخدم جميع منازل القرية، وقرى البياضية بأكلمها، وناقش مع الأهالى أزمات الإسكان، والتعديات على الأراضى.

وقال العميد أحمد معوض، رئيس مدينة البياضية خلال اللقاء، إنه لن يتم اتخاذ أى إجراءات جديدة تجاه المتعدين على الأراضى الزراعية بالقرية، لحين الانتهاء من إجراءات المحاضر التى تم تحريرها سابقًا، على أن يتم تكليف لجنة برصد عدد الحالات.

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مصر 365

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