التحفظ على العبارتين "سينا وبريدج" لارتكابهما مخالفات بيئية

أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن وزارة البيئة قررت، اليوم الاثنين، التحفظ على العبارتين "سينا" و"بريدج"، العاملتين على الخط الملاحى نويبع العقبة، والمملوكتين لشركة الجسر العربى المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، لارتكابهما مخالفات بيئية خلال إبحارهما بساحل خليج العقبة.

وأضاف بيان صادر عن هيئة الموانئ بالسويس، أن وزارة البيئة قدرت قيمة التصالح بمبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه، حسبما ذكر مصدر بقطاع المحميات.

وكان قطاع محميات جنوب سيناء قد رصد قيام العبارتين سينا وبريدج بمخالفات بيئية عبارة عن إلقاء مزيج زيتى ومياه السنتينة الخاصة بالعبارتين فى مياه ساحل خليج العقبة، بالمخالفة للقانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1988، ما أثر سلبًا على البيئة البحرية بالمنطقة.

وعلى الفور اتخذ جهاز شئون البيئة جميع الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، والتى تم تقييمها بمبالغ مالية محددة لصالح الدولة نتيجة الأضرار البيئية التى لحقت بالمنطقة، وأثرت سلبًا على البيئة البحرية خاصة أن ساحل خليج العقبة يحظى بكائنات وبيئة بحرية نادرة الوجود على مستوى العالم وبالتالى تم تنفيذ الحجز الإدارى على العبارتين ومنع تحركهما لحين اكتفاء حقوق الدولة، وجار اتخاذ اللازم نحو قيام العبارة ايلة بعمل رحلات مكوكية لاستيعاب الركاب والشاحنات لحين إنهاء إجراءات التصالح بين شركة الجسر العربى المالكة للعبارتين وجهاز شئون البيئة.