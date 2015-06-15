كلية ستانفورد الأمريكية تمنح الدكتوراه الفخرية لمحافظ كفر الشيخ

تمنح كلية ستانفورد الدولية الأمريكية، درجة الدكتوراه الفخرية، للدكتور أسامه حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، بدار الأوبرا المصرية، لمجهوداته المتميزة فى تنمية الحركة الثقافية والعلمية والاجتماعية، فضلًا عن تميزالمحافظ فى مجال خدمة المجتمع، وستمنح كلية ستانفورد الأمريكية، "محافظ كفرالشيخ" الدكتوراه الفخرية فى مجال "الشجاعة واتخاذ القرار".

ومن المقرر أن يتم تكريم الدكتور أسامة حمدى، ضمن احتفالية كبرى بيوم التميز والإبداع تقام بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا مساء، اليوم الاثنين، وسط حضور نخبة من أبرز الشخصيات المتميزة فى كل المجالات، ويأتى هذا تقديرا لدور المحافظ لعمله الدءوب وخدماته المتميزة وحرصه الدائم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء محافظة كفرالشيخ.



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