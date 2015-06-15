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للرجل.. 4 أسباب لضعف حركة حيوانك المنوى أهمها دوالى الخصية والتدخين

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للرجل.. 4 أسباب لضعف حركة حيوانك المنوى أهمها دوالى الخصية والتدخين للرجل.. 4 أسباب لضعف حركة حيوانك المنوى أهمها دوالى الخصية والتدخين
ضعف حركة الحيوان المنوى لدى الرجال، قد يعد من أهم المشاكل التى تعيق وتؤخر حدوث الحمل لدى الزوجين، ففى تلك الحالة لا يتمكن الحيوان المنوى من الوصول للبويضة وتلقيحها.

الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، يوضح طرق الكشف عن ضعف حركة الحيوان المنوى، وأسباب تلك الحالة وعلاجها.

تشخيص ضعف حركة الحيوان المنوى


>يوضح حامد أن وسيلة تشخيص حالة الحيوان المنوى، سواء حركته أو عدده أو شكله، كونه سليما أو يشوبه بعض التشوهات، تتم جميعها من خلال تحليل عينه من السائل المنوى للرجل.

متى تعتبر حركة الحيوان المنوى ضعيفة


>تظهر حركة الحيوان المنوى فى تحليل السائل المنوى للرجل، برقم يحدد بنسبة مئوية، ويوضح حامد عبد الله أن النسبة الطبيعية لحركة الحيوان المنوى تتراوح بين 25% الى 30%. وأى زيادة عن تلك النسبة يعد بطئًا فى حركة الحيوان المنوى، وسببًا لتأخر الحمل لدى الزوجين.

أسباب ضعف حركة الحيوان المنوى


>ويرجع حامد أسباب ضعف حركة الحيوان المنوى الى أربعة أسباب رئيسية هى:

-التدخين:

سواء التدخين السلبى أو الإيجابى، حيث يؤثر بشكل مباشر على حركة وعدد الحيوانات المنوية بل والقدرة الجنسية للرجل.

- السمنة:

وخاصة تلك المتمركزة فى منطقة البطن، والتى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الخصية، وهو ما يؤثر على الحيوانات المنوية بالضعف، وكذلك فإن سمنة الرجال تضعف من القدرة الجنسية نتيجة لتأثيرها على الهرمونات.

- دوالى الخصية:

وتعد من أهم الأسباب التى تضعف حركة الحيوان المنوى، ويتم الكشف عنها إكلينيكيًا وبالأشعة بواسطة الطبيب المختص.

- الأجسام المضادة:

ففى بعض الحالات يكون لدى المريض أجسام مضادة معينة تعمل على مهاجمة الحيوان المنوى وتضعفه، وهو ما يمكن علاجها بجرعات محددة من الكورتيزون تحت إشراف الطبيب المعالج.

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