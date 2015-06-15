للرجل.. 4 أسباب لضعف حركة حيوانك المنوى أهمها دوالى الخصية والتدخين

ضعف حركة الحيوان المنوى لدى الرجال، قد يعد من أهم المشاكل التى تعيق وتؤخر حدوث الحمل لدى الزوجين، ففى تلك الحالة لا يتمكن الحيوان المنوى من الوصول للبويضة وتلقيحها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يوضح حامد أن وسيلة تشخيص حالة الحيوان المنوى، سواء حركته أو عدده أو شكله، كونه سليما أو يشوبه بعض التشوهات، تتم جميعها من خلال تحليل عينه من السائل المنوى للرجل.
>تظهر حركة الحيوان المنوى فى تحليل السائل المنوى للرجل، برقم يحدد بنسبة مئوية، ويوضح حامد عبد الله أن النسبة الطبيعية لحركة الحيوان المنوى تتراوح بين 25% الى 30%. وأى زيادة عن تلك النسبة يعد بطئًا فى حركة الحيوان المنوى، وسببًا لتأخر الحمل لدى الزوجين.
>ويرجع حامد أسباب ضعف حركة الحيوان المنوى الى أربعة أسباب رئيسية هى:
الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، يوضح طرق الكشف عن ضعف حركة الحيوان المنوى، وأسباب تلك الحالة وعلاجها.
تشخيص ضعف حركة الحيوان المنوى
>يوضح حامد أن وسيلة تشخيص حالة الحيوان المنوى، سواء حركته أو عدده أو شكله، كونه سليما أو يشوبه بعض التشوهات، تتم جميعها من خلال تحليل عينه من السائل المنوى للرجل.
متى تعتبر حركة الحيوان المنوى ضعيفة
>تظهر حركة الحيوان المنوى فى تحليل السائل المنوى للرجل، برقم يحدد بنسبة مئوية، ويوضح حامد عبد الله أن النسبة الطبيعية لحركة الحيوان المنوى تتراوح بين 25% الى 30%. وأى زيادة عن تلك النسبة يعد بطئًا فى حركة الحيوان المنوى، وسببًا لتأخر الحمل لدى الزوجين.
أسباب ضعف حركة الحيوان المنوى
>ويرجع حامد أسباب ضعف حركة الحيوان المنوى الى أربعة أسباب رئيسية هى: