فان دير سار: أتمنى ألا يتعاقد يونايتد مع هذا الحارس

يتمنى إدوين فان دير سار عضو مجلس إدارة أياكس أمستردام ألا يحصل مانشستر يونايتد على حارس فريقه جاسبر سيلسين.

سيلسين تألق مع منتخب هولندا وقد أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه باللاعب في ظل الاحتمال المرتفع لبيع ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد.

وقال فان دير سار عن حارس أياكس: "أتمنى ألا يرحل. أتمنى ألا يتعاقد يونايتد معه حاليا".

وتابع حارس مانشستر يونايتد الأسبق "لحسن حظي أن لدي صوت الآن في إدارة أياكس في هذا الشأن".

وتأتي تصريحات فان دير سار في إطار مدح حارسه سيلسين، إذ صرح "إنه ممتاز. عملت معه لاسبوع في معسكر أياكس في قطر عن قرب".

وأوضح "لقد تطور مستواه بشكل ملحوظ للغاية".