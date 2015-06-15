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لعبة في الجول – محمد بركات يكشف.. عن نجم طفولته المفضل

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لعبة في الجول – محمد بركات يكشف.. عن نجم طفولته المفضل لعبة في الجول – محمد بركات يكشف.. عن نجم طفولته المفضل

من اللاعب الذي كان يراه محمد بركات كمثل أعلى يحلم بأن يلقاه أو يلتقط صورة معه؟

يوم الجمعة كان ذكرى اعتزال زئبقي الكرة المصرية، أحد أبرع نجوم الأهلي والإسماعيلي عبر تاريخ الناديين.

وبركات يجيب على سؤال تم طرحه عليه في إطار لعبة FilGoal.com التي نقدمها لكم. من هو نجم طفولتك يا زئبقي؟

يجيب بركات "إنه بلا شك كابتن محمود الخطيب".

وتابع "بيبو كان مثلا أعلى ونجم طفولتي. كنت فخورا بأني التقيته في حياتي".

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