أحمد علي الحجار يغني في ساقية الصاوي غدًا

يقدم الفنان الشاب أحمد على الحجار مجموعة من أغانيه بالحفل الذى يحييه بمسرح الحكمه فى ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك،وذلك فى الثامنه مسا ء غدا الثلاثاء 16يونيو.

أحمد يغنى بالحفل أغانى. “أقولك سر” ،”فنجان قهوة” ،”صباح الخير” ،تتر مسلسل “حارة خمس نجوم” وغيرها.

أحمد على الحجار تخرج من المعهد العالى للموسيقى العربية، وأكمل دراسته للتوزيع الموسيقى والإنتاج الفنى بجامعة بيركلى للموسيقى المعاصرة بالولايات المتحدة الأمريكية ،كما شارك بالغناء مع المطربة العالمية والملحنة الأمريكية كارول كينج، في حفل مؤسسة “musicares” التابعة للــ “Grammys”، وكانت الحفل تكريماً لمشوارها الفني.