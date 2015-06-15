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معارضة رئيس "العدالة الاجتماعية" على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة النصب 18 يونيو

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معارضة رئيس "العدالة الاجتماعية" على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة النصب 18 يونيو معارضة رئيس "العدالة الاجتماعية" على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة النصب 18 يونيو
حددت محكمة جنح العجوزة برئاسة الممستشار محمد فتحى وأمانة سر محمد عبد الحكيم جلسة 18 يونيو لنظر معارضة محمد عبد العال أبو سنة رئيس حزب العدالة الاجتماعية على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة النصب.

تعود أحداث الواقعة عندما اتهم "غبريال نجيب" الدكتور محمد عبد العال أبو سنة رئيس حزب العدالة الاجتماعية بالنصب عليه وآخر فى مبالغ مالية حصل عليها نظير تنظيم رحلة إلى مدينة لندن بإنجلترا وعندما لم يف بوعده طالبوه باسترداد المبالغ التى حصل عليها منهما حيث توجهوا إلى منزله ففوجئوا يطلق كلاب الحراسة عليهما حرر محضرا بالواقعة وتم إحالته لنيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس الذى أمر باحالته للمحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبسه غيابيا 6 أشهر بتهمة النصب فتقدم بمعارضة على الحكم وتحدد له جلسة الخميس المقبل.
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