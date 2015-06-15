السعودية تدعو مواطنيها للحيطة والحذر حال سفرهم لإيران

أهابت وزارة الخارجية السعودية بالمواطنين السعوديين المسافرين إلى إيران اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وذلك حفاظا على سلامتهم، فيما دعت الحكومة الإيرانية لسرعة الكشف عن نتائج الحادث الأخير بمدينة مشهد والذى أدى لوفاة أربعة سعوديين وإصابة آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان اليوم الاثنين، أنه بالنظر إلى ما تعرض له عدد من المواطنين السعوديين من تسمم مؤسف فى مدينة مشهد بإيران، وأدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة وتضرر (29) مواطنا ومواطنة جراء ذلك, وحيث أن الموضوع لا يزال رهن التحقيق وعدم وضوح الظروف والملابسات الغامضة التى أحاطت به, فإن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين السعوديين المسافرين إلى إيران اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على أمنهم وسلامتهم وأسرهم من أى مكروه.

ودعت وزارة الخارجية السعودية، الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الإسراع فى الكشف عن نتائج التحقيق بكل شفافية، مع تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتأمين الحماية المطلوبة للمواطنين السعوديين فى إيران.

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