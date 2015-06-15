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تقرير.. بطل بولندا يزاحم الأهلي والزمالك على ضم إيفونا

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تقرير.. بطل بولندا يزاحم الأهلي والزمالك على ضم إيفونا تقرير.. بطل بولندا يزاحم الأهلي والزمالك على ضم إيفونا

أفاد تقرير صحفي نشره موقع (بيلكانونزا) المتخصص في أخبار كرة القدم البولندية بأن نادي ليجيا وارسو وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع المهاجم الجابوني مليك إيفونا.

وأشار الموقع إلى أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن اللاعب أصبح قريبا من الانضمام لفريق ليجيا وارسو بطل كأس بولندا ووصيف الدوري المحلي.

وأشاد التقرير باللاعب صاحب الـ23 عاما، وأكد أن بإمكانه تقديم مستوى مثل الذي يظهر به زميله بالمنتخب بيير أوبامييانج لاعب بروسيا دورتموند الألماني بعد تسجيله 16 هدفا في 44 مباراة مع فريقه الحالي الوداد المغربي.

وذكر التقرير أن نادي ليجيا وارسو يجد منافسة على ضم اللاعب من بعض الأندية العربية التي ترغب في الحصول على خدماته بعدما حصد لقب الدوري المغربي الموسم الحالي واحتل المركز الأول في قائمة الهدافين.

وكان سعيد النصري رئيس نادي الوداد المغربي قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن فريقا الأهلي والزمالك قد تقدما رسميا بعرضين لضم اللاعب.

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