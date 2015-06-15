واحة «أم الصغير».. القارة «المحظورة» داخل حدود الوطن

كتبت : عايدة حسام الدين

تخيل نفسك تعيش دون وسائل إتصالٍ، وزهد في المعيشة، فضلاً عن فقر في الخدمات، تكاد تكون منعدمة ، كالكهرباء التي لا تصل، ووسائل مواصلات غير متوفرة، وإفتقار لوحدة طبية و مدرسة للتعليم، وكأنما قد حجزت في القرن التاسع عشر أو ما يسبقه في الزمن، و أن تكون معزولا عن العالم، كأن تقطن مكان يحظر دخوله دون تصريح، فإن أردت إختبار ذلك، عليك أن تذهب إلى «أم الصغير».. فهي واحة كائنة في غياهب مطروح، و التي لم يعرف أهلها سوى هذه الظروف المعيشية القاسية، و التي حتى يصعب تخيلها، فدعنا نذهب بتلك الأسطر في رحلة لـ « واحة القارة».

«واحة القارة».. بيوت من الطوب اللبن تقبع خلف جدار من الرمال المُمتدة، وطريق وعر، هو صلتها بأقرب منطقة مأهولة، وهي واحة «سيوة»، حياة فقر وزهد، تدركها ما أن تطأ قدماك حدودها، فعندما تنقطع شبكة المحمول ، تكون قد قاربت على الوصول،، فضلاً عن كهرباء تكاد تكون منقطعة، وطعام لا يمسسه ترف، وعلاجٍ يصعب تلقيه، لافتقارها لوحدةٍ طبية، ما وضع سكانها في نزاع بين الحياة و الموت،حيث تقع أقرب وحدة طبية على بُعد 300 كليومتر، فضلاً عن صراع بين العلم والجهل، يدور في فصول لمحو الأمية، فما من مدرسة تعليمٍ متكامل، وغيرها من الأثام في حقها، والتي لن يدركها سكان المدن.

«أم الصغير..حيث لا ندري»

«واحة القارة» هكذا تدعى، اسمها بالكامل « واحة أم الصغير »، واحة صغيرة منعزلة، بالقرب من ثاني أكبر محافظات مصر، تقع في الصحراء الغربية بـالشمال الغربي بالقرب من الحدود الليبية.

لكي تصل إلى واحة ” قارة أم الصغير”، تحتاج أن تصل أولاً إلى مدينة مطروح، و هو طريق يستغرقك 6 ساعات بالأتوبيس من القاهرة، و بعد ذلك لابد من أن تتجه إلى الطريق المؤدي إلى واحة «سيوة»، و في منتصف الطريق بين مطروح و سيوة، لابد من أن تعرج من منطقة حدودية تسمى«بئر النصف»، يصلها طريق فرعي مُسفلت طوله 100 كم تقريباً بواحة «سيوة».

وكي تتمكن من اجتياز عزلة «القارة»، فعليك أولاً أن تحصل على «تصريح أمني» من الجهة المُختصة، حيث نقاط التفتيش التابعة للقوات المسلحة، و هو ما يتم من واحة «سيوة ».

«أم الصغير وخلايا الطاقة الشمسية»

تبلغ مساحة واحة ” أم الصغير “120 فداناً ، تبعد عن القاهرة 1050 كم، وعن أقرب مدينة “سيوة” 250 كم، ونظراً لبُعدها و لسوء حال الطريق المؤدي إليها، غضت الدولة الطرف عنها، فالواحة غير مربوطة بشركة الكهرباء، مما يترتب عليه ضعف الكهرباء وانقطاعها عند منتصف الليل، إلا أن سكان الواحة، قد تمكنوا من تطبيق نظام عجزت عن تطبيقه المدن، وهو خلايا الطاقة الشمسية، وذلك عن طريق تركيب خلايا أعلى أسطح المنازل، وينتج عن خلايا الطاقة الشمسية، بالكاد ما يكفي لإنارة لمبات الإضاءة المُوفرة بالطرقات و الاستخدام المنزلي، فضلاً عن مُولد ديزل، وذلك للاستخدامات التي تتطلب ما لن توفره خلايا الطاقة الشمسية كالأجهزة الكهربائية « الغسالات و الثلاجات ».

« منطقة بلا خدمات »

لا يقتصر فقر «القارة» على الكهرباء، بل يمتد ليشمل شبكات المحمول، فما من تغطية لشبكات المحمول، مما يجعلها في شبه عزلة عن العالم، وفيما يخص الخدمات الاجتماعية فـالواحة، لا تضم سوى فصول لمحو الأمية، دون رعاية من الدولة، كما تفتقر لوحدةٍ طبية فـ على أي مريض من أبناء الواحة السفر لأكثر من‏300‏ كيلو متر إلى مطروح، لتلقي العلاج و الرعاية الطبية.

و تمتلك الواحة سيارة واحدة «متهالكة» تجيء لهم كل فنرةٍ ببعض المؤن، من زيتٍ و شاي و سكر و أكياس بسكويت رخيص رديء، و الذي يقدمونه كأفضل إكرام مع الشاي، وما قد يُقدم من طعام فهو جبن وخبز وزيتون وفول ، فما من إمكانية لغير ذلك. فضلاً عن ذباب متوحش و ناموس، مما يجعل الحياة في الصيف غير محتملة.

« بين إهمال الدولة وفضل الطبيعة »

يعتمد أهل الواحة على بيع ما يزرعون من محصول التمر والزيتون، و ما تصنعه النساء بإتقان من جريد النخل، في دخلهم لشراء متطلبات معيشتهم، وتقوم النساء في الغالب بالتصنيع والرجال بالبيع، سواء كان ذلك في «سيوة»، أو لمن يعرج عليهم من الزائرين، إلا أنه رغم ذلك يعد التسويق مشكلةٍ كبيرةٍ جداً. نظراً لبًعد المسافة وتصاريح الدخول، مما يُرغب أي تاجرٍ أومستورد عن الشراء من الواحة. وأضاف الشيخ «حسن»، و هو الشيخ السالف للواحة، و الذي أخلفه الشيخ «مهدي حمزة سليمان» بعد وفاته، أن الرئيس الأسبق «مبارك»، منذ أن التقى الشيخ عام ‏1996‏ في زيارته إلي «سيوة»، يرسل إليهم بعض المعونات من الملابس والأغذية.

«أعمدة واحة بلا أمية»

إنمحت الأمية بيد أشخاص حملوا على عاتقهم مسئولية محو أمية الواحة، وهم «عائشة هيوب إبراهيم»، و زوجها «مستور»، فـلا تتضمن الواحة سوى 3 فصول لمحو أمية النساء، و دار لحضانة الأطفال، والتي كانت تعد غرفة «الخزين» سابقاً، وتقع في دار «عائشة».

«عائشة».. إمرأةٍ في ملابس تقليدية، سيوية الأصل حاصلة على دبلومٍ متوسط، و مسئولة الواحة لمحو أمية النساء و تعليم الأطفال بصورةٍ تطوعية، تقوم بتعليمهم مباديء الكتابة و تحفيظ القرءان الكريم، مستعينةً بكتاب، قد إشترته من إحدى المكتبات بواحة سيوة، و زوجها «مستور»، الذي فاته التعليم في وقته، فدخل فصول محو الأمية، وتخرج منها، وواصل تعليمه الجامعي، حتى تم تكريمه، من قِبَل المسئولين في محافظة مطروح، والذي لا يأمل إلا لتحويل قطعة أرض، قد إشتراها إلى دار حضانة، وذلك حتى تساع عددٍ أكبر من الأطفال.

«أساطير و لغة»

بنى أهل القرية في باديء الأمر «الشالي القديم»، وهو حصناً أعلى جبل صخري مجاور للواحة، له باب يغلق يومياً مساءاً كموفعٍ دفاعي ليحميهم من اللصوص وعابري السبيل، وعاشوا يزرعون التمر والزيتون، إلى أن ذاب الحصن الصحراوي ذات يوم، إثر مطر شديد، مما إضطرهم للانتقال إلى منطقة أخرى في الواحة، و تعميرها و سكنها.

وتتعدد الأساطير بين جدران «أم الصغير»، حيث يُشاع أنه لا يزيد عدد سكان الواحة ولا يقل، وبصيغة أخرى، يقال أنه إذا جاءها مولود جديد، يتوفى أحد المسنين … هكذا تنص الأسطورة، ‏ويُرجع البعض ذلك إلى أنه يرتبط بأسطورة «الحاج المغربي»‏،‏ وإن كان لا يدري أحد ما إن كان ذلك صحيحاً أم لا،‏ حيث تسرد الحكاية:‏«إن بعض الحُجاج، وكانت الواحة تقع في طريق الحج، احتاجوا لبعض الزاد‏،‏ وكان الوقت ليلاً، فاقتربوا من أسوار البلدة القديمة، فظن أهلها أنهم غزاة وهاجموهم،‏ فدعا أحد الحجاج القافلة بانقطاع النسك»‏، وهو ما ليس صحيحاً، حيث أن عدد سكان الواحة في الماضي كان يزيد عن 300 نسمة، و الأن قد تجاوز ال 500 نسمة، ووفقاً لشيخ «أم الصغير» فقد إقترب من ال550 نسمة.

وهنالك أسطورة مقام «ياجا »، وهو أحد الأولياء الصالحين، والذي لا يعرف له سكان الواحة، أصل ولا من أين قد أتى، فقط لا يشاع سوى أنه كان رجلاً صالحاً، وقد كانت طيور النعام، تأتي لتضع بيضها بأمان لجواره.

وفيما يخص اللغة، فإن بعض سكان الواحة لا يتحدثون سوى اللغة «الأمازيغية»،وهي اللغة الأولى لسكان «أم الصغير»، و «سيوة» أيضاً، ويأمل بعضهم تعلم اللغة العربية المصرية، فكم يهتمون لكل ما قد يشعرهم بانتمائهم لهذا البلد.

« أثام الدولة في حق «أم الصغير» »

منذ الستينيات، و أثناء تنقيب بعض شركات البترول، تم إكتشاف عينين صافيتين من الماء، الأولى تسمى «كيفارة»، والثانية «صافية»،و من الأقاويل، ما يُشيع أنها عُرفت منذ عهد الرومان، عيونٍ غزيرة عالية الملوحة، تصل درجة حرارتها إلى 70 درجةٍ مئوية، والتي يمكن إستغلالها في تحويل آلاف الأفدنة من الأراضي إلى أراضٍ صالحةٍ للزراعة، وأيضاً يمكن استغلالها سياحياً، حيث تتدفق المياه في درجات حرارة لاتقل عن‏ 50‏ درجة مئوية، وهو ما أسدلت عليه الدولة الستار، مستندةً في ذلك إلى عدم توافر الأيدي العاملة بين سكان الواحة، ونقص المعرفة اللازمة‏ لديهم، فضلاً عن بُعد المسافة، وسوء الطريق المؤدي إليها، مما يعوق أي حركة تنمية في الواحة.فضلاً عن أن «القارة» في حد ذاتها أثرية، فهي مبنية بمادة «الكرشيف»، و التي تصنع من طمي مخلوط بملح، مما يوفر للمسئولين السبل الممهدة للإهتمام بالواحة، و الاستفادة بما سيعود على الدولة و الواحة من نفع.

ولم يقتصر إهمال الدولة على عدم إعارة «أم الصغير» أي إهتمام يذكر، فـ « أم الصغير » أرض مصرية عزلت بيدٍ مصرية، حيث يحظر دخولها دون تصريح، ولم يتوقف سكان الواحة عن مناشدة المسئولين، مطالبين ببطلان الحظر، فهم يرون أنه من المخزي، أن يحتاج مواطنٍ مصري إلى تصريح، ليتمكن من دخول مكان ضمن حدود بلاده.

وبعد كل هذة المعاناة والرحلة الشاقة هل تستطيع ان تتعايش وسط هذة الظروف البدائية في “أم الصغير”؟