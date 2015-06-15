بعد قليل.. مؤتمر صحفى لمجلس الصحفيين لعرض نتائج اجتماع رؤساء التحرير

أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عقد مؤتمر صحفى، بعد قليل، لعرض نتائج الاجتماع المنعقد الآن بين مجلس النقابة ورؤساء التحرير، للرد على التصعيد الذى تمارسه الداخلية ضد الجماعة الصحفية، من خلال تقديم بلاغات تحمل اتهامات لا أساس لها من الصحة، ضد الصحفيين والمؤسسات الصحفية.

وشارك فى الاجتماع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وعصام كامل رئيس تحرير فيتو، ومجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، وعلاء العطار رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

كما شارك فى الاجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشى ومحمود كامل وأبو السعود محمد وحاتم زكريا وخالد ميرى، ومحمد شبانة من أعضاء المجلس، والكاتب الصحفى محمد عبد القدوس عضو مجلس النقابة السابق والكاتب الصحفى جمال العاصى والكاتب الصحفى عصام شلتوت، ووائل لطفى رئيس تحرير الصباح، وإسلام عفيفى رئيس تحرير البوابة نيوز، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف وعزة الحسينى رئيس تحرير مجلة البيت بالأهرام، وممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث.