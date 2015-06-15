"الحركة الوطنية" ترفض استقالة "شفيق".. ويؤكد: سيظل رئيسا للحزب مدى الحياة

أعلنت الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس الحزب وحضور الدكتور صفوت النحاس نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب وهشام الهرم الأمين العام المساعد وكل أعضاء الهيئة العليا وبإجماع جميع الآراء رفض الاستقالة المقدمة من الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب.> وقررت الهيئة خلال اجتماعها مع أمناء الحزب بالمحافظات عدم قبول الاستقالة وتشكل لجنة من الهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات تنتقل للفريق خلال الفترة المقبلة فى أبو ظبى لمحاولة إثنائه عن قرار الاستقالة.>وأكدت الهيئة العليا أن أحمد شفيق مبدأ وليس شخصا، رمز وسيظل رئيسا للحزب مدى الحياة وهو رمز حقيقى للحزب ولن نتنازل عن رئاسته، وكلفت الهيئة أمناء الحزب بالمحافظات بإعداد كشوف من كل أمانة فى المحافظات برأيها ومبرراتها لرفض الاستقالة.>وشددت الهيئة على أن الحزب باق ومستمر فى الحياة السياسية ويتأهب لخوض السباق البرلمانى بقوة ولن يحل ولن ينهار وأن أحمد شفيق سيظل رئيساً له مدى الحياة.

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