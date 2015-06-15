الداخلية:بدء إجراءات وقف البلاغات ضد اليوم السابع وخالد صلاح شخصية محترمة

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، أن الوزارة بدأت إجراءات لوقف البلاغات ضد جريدة "اليوم السابع"، مؤكدًا أن خالد صلاح رئيس تحرير الجريدة والموقع الإلكترونى، شخصية محترمة ونقدره ونتواصل معه دائما.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى مداخلة هاتفية، ببرنامج "صوت الناس"، على قناة المحور: نقدر الصحفيين والإعلاميين ودورهم فى نقل الكلمة للرأى العام، ونتعاون مع المؤسسات الإعلامية لأن هذا يصب فى مصلحة الوطن.

الداخلية تتنازل عن بلاغها للنيابة ضد اليوم السابع فى قضايا النشر

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