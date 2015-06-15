لو عاوزة طفلك أسد إديله مشروب الطاقة.. بسكويت وأيس كريم ولبن

البعض يمل من المشروبات التقليدية خاصة الأطفال، الذين يعشقون التجديد والابتكار، ويملون من التكرار، لذا على الأم أن تهتم بتقديم العصائر والمشروبات الجديدة والصحية للطفل للتمتع بالطاقة، والصحة وبناء الجسم.

الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية، أكدت أن الطفل يحتاج إلى عناصر مغذية على مدار اليوم، فلا يمكن الاكتفاء بالثلاث وجبات الرئيسية التى يتناولها على مدار اليوم، ولابد من الاهتمام بشرب السوائل والعصائر والأطباق الجانبية بشكل كبير.

وهنا تقدم أخصائية التغذية مشروبا مبتكرا يمكن من خلاله أن تمد الأم طفلها بالطاقة والبناء بنسبة من السكريات المناسبة لعمره، وطاقته، فهو مشروب طاقة يزيد التركيز والانتباه وينشط الذهن والجسم ويملأ المعدة كما أن مذاقه محبب للأطفال.

ويعد المشروب بخلط بعض الكمية من اللبن، مضاف إليها فتات البسكويت المحبب لطفلك، ويفضل أن يكون بسكويت سميك وغير هش، مضاف إليه بعض من الأيس كريم المثلج وينصح باختيار نوع ذي جودة عالية ويخلط الخليط، ليتناوله الطفل دون إضافات صناعية، ويفيد هذا المشروب الطفل إذا ما تناوله مرة فى اليوم بين وجبتى الغذاء والعشاء.