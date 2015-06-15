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بالصور .. ضحكات وشماتة من قبل داعش بعد فشل السوريين اللجوء لتركيا

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بالصور .. ضحكات وشماتة من قبل داعش بعد فشل السوريين اللجوء لتركيا بالصور .. ضحكات وشماتة من قبل داعش بعد فشل السوريين اللجوء لتركيا

ايمان محمود

إبتهج جنود داعش ، وسط دموع وصرخات من آلاف السوريون الذين قاموا بمحاولات يائسة بالخروج من معبر تل أبيض واللجوء إلى تركيا، بعد سماعهم بتقدم القوات الكردية وخوفهم من إراقة الدماء فى المدينة، ولكن تركيا قامت بغلق حدودها فى وجوههم.

وأشارت وزارة الصحة التركية، أن 13 ألف شخص عبروا الحدود التركية، الذى يعد المعبر الوحيد فى لهم فى المنطقة، منذ بداية الشهر.

ولفتت الديلى ميل البريطانية، إلى أن داعش حريصة على إجبار المدنيين على البقاء في سوريا، حيث أنهم يخشون من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من أن تشن غارات جوية على تل أبيض.

ولفتت الصحيفة إلى فرحة المدنيين السوريين عند المعبر الحدودي في تل الأبيض عندما سمعوا تقدم القوات الكردية على قوات داعش وسيطرة القوات الكردية على 20 قرية محيطة بتل لأبيض، ولكن هذه القوات تواجه صعوبة في الجبهة الجنوبية الغربية لأنها الأكثر سكانًا.

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