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محامى الغزالى حرب يتسلم صورة رسمية من حكم حبس أحمد موسى

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تسلم رامى غانم، المدعى بالحق المدنى عن الدكتور الغزالى حرب، من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الإعلامى أحمد موسى، بتأييد حكم حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.

وقال رامى غانم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيقوم بتسليم صورة الحكم للنيابة العامة التى من المقرر أن تخطر وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الحبس والكشف عن مكان اختباء الإعلامى أحمد موسى.

وينشر "اليوم السابع" صورة الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامى عبد الهادى.

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حدد جلسة 14 يوليو من الشهر الجارى، لنظر المعارضة الاستئنافية، التى تقدم بها الإعلامى أحمد موسى، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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