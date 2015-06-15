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تجديد حبس المتهم بشنق ابن خالته على عمود إنارة بالبحيرة 15 يوما

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قرر قبل قليل المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة، تجديد حبس "محمود ع ا" والمتهم بالإمساك بابن خالته قاتل شقيقه قبل هروبه، وقام بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة بالقرية وخنقه أمام المارة 15 يوما على ذمة التحقيقات .

كانت قرية عز الدين التابعة لقرية البريجات الأم، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت، أمس الأحد، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخصان أولاد خالة بسبب خلافات على الميراث.

ـ خلافات على الميراث


>وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية عز الدين التابعة لقرية البريجات بسبب خلافات على الميراث مما أدى إلى مقتلهما.

وتبين من الفحص بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وقوع مشاجرة بين كل من "سيف .ع"، "أحمد .ع" أولاد خالة، بسبب خلاف على ميراث، قام على إثره الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، على ابن خالته الثانى، ما أدى إلى مقتله فى الحال، وتمكن شقيق القتيل ويدعى "محمود" من الإمساك بابن خالته القاتل قبل هروبه، وقام بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة بالقرية وخنقه أمام المارة.

ـ القبض على المتهم وضبط السلاح النارى


>وتمكن رجال المباحث برئاسة الرائد مصطفى شلبى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة من القبض على المتهم وضبط السلاح النارى المستخدم فى الجريمة، وجار العرض على النيابة العامة، فيما سيطرت الأجهزة الأمنية بالبحيرة على قرية البريجات بعد وقوع جريمتى قتل بشعتين، لم يفصل بينهما سوى ساعات.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد الوزير لأمن البحيرة ، يرافقه 11 مجموعة قتالية، تمكنوا من إحكام القبضة الأمنية على قرية البريجات، فيما قرر المستشار محمود الحسينى، رئيس نيابة كوم حمادة، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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