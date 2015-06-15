باتو يعرض خدماته على إنتر ميلان

بحسب صحيفة "كوريرو ديللو سبورت" فإن ألكسندر باتو مهاجم ميلان السابق يرغب في فسخ عقده مع كورينثيانز والانتقال إلى إنتر ميلان.

باتو صاحب الـ26 عاما يلعب مع ساو باولو بعقد إعارة من كورينثيانز.

ويملك باتو خيارا بفسخ عقده مع ناديه البرازيلي، كون الأخير لم يسدد له جزء من مستحقاته حتى الآن.

ويعرض باتو خدماته على إنتر ميلان بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن اللاعب قام بهذه الخطوة كونه يعرف أن روبرتو مانشيني مدرب النيراتزوري من معجبيه.

ولعب باتو مع ميلان في الفترة بين 2007 و2013 لكنه ظل يعاني من متاعب الإصابات حتى عاد لموطنه.