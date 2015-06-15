المغني الذي أحيى حفل رونالدو: شكرا بيكيه على الشهرة التي منحتها لي

(إفي): قال المغني الكولومبي كيفن رولدان -الذي حظي بشهرة واسعة بعد إحيائه لحفل عيد ميلاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد- إن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة روج لعمله الجديد دون أن يدري.

وفي مقابلة مع صحيفة (إي بي سي) الإسبانية نشرتها على موقعها الإلكتروني، قال رولدان إنه سيطلق قريبا أغنية منفردة بعنوان "معك" وقد قام بيكيه دون قصد بالترويج لها.

وكان بيكيه قد قال خلال احتفال فريقه بدوري أبطال أوروبا "شكرا رولدان كل شيء بدأ من عندك"، في إشارة إلى حفل عيد ميلاد كريستيانو الذي أقيم بعد ساعات من الهزيمة الكبيرة للريال أمام أتليتكو مدريد برباعية نظيفة.

وحول رأيه عن هذا الأمر، أكد المغني الكولومبي أن الفوز والخسارة يحققها اللاعبون أنفسهم لذا لا علاقة له بالأمر "فأنا لا ألعب كرة القدم، ولكنني أغني فقط".

وفي هذا الصدد أضاف أن الريال خسر قبل وصوله إلى مدريد "ففي نهاية المطاف الفوز لا يتم تحقيقه بشكل دائم، إذا كتب الرب لك الخسارة فهذا لأنه يرغب في مساعدتك وتعليمك أمرا ما".

كما أشار إلى أنه لا يتفهم أسباب توجيه انتقاد لفريق حصد الكثير من البطولات إذا تعثر في موسم ما.

وقال رولدان إنه لا يعارض القيام بـ"ريمكس" مع بيكيه، كما يسعده الغناء مع كريستيانو وبيكيه إذا أتيحت الفرصة "نحن بشر ولنا الحق في الاحتفال. إذا كانت الموسيقى التي أقدمها تعجبهم فسيكون الأمر رائعا لأنني أحب كرة القدم".

وأبرز رولدان أن إحيائه لحفل عيد ميلاد كريستيانو رونالدو ساهم في تحقيق شهرة عالمية له "فكبرى شركات الموسيقى العالمية بدأت تهتم بي، كما أن موسيقاي تتردد الآن في الكثير من الدول التي لم أكن معروفا بها.. أبرز شيء هو شرف اتصال أفضل لاعب في العالم بي".

وأعرب المغني الكولومبي عن امتنانه لكريستيانو لرغبته في مشاركة عيد ميلاده الثلاثين معه لأنه يعتبره نموذجا في تجاوز الصعاب، مبينا أنه سيوافق دوما على إحياء أي حفلل لبرتغالي إذا طلب منه ذلك.

وعند سؤاله عن رد فعل مواطنته المغنية شاكيرا، الرفيقة العاطفية لبيكيه، عن الدعايا التي قدمها صديقها لرولدان قال: "لا أدري (طبيعة رد فعلها) ولكني أتمنى أن تستمع للموسيقى التي أقدمها، فهي نموذج يحتذى به".