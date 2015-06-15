محمد بن زايد يستقبل أمير قطر

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى البلاد ظهر اليوم في زيارة أخوية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..في مقدمة مستقبلي سمو أمير قطر والوفد الرسمي المرافق له لدى وصوله.

كما كان في استقبال صاحب السمو أمير دولة قطرالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة صالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى قطر .

و يضم الوفد المرافق لأمير قطر كلا من..سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة فارس بن رومي محمد النعيمي سفير دولة قطر لدى الدولة.