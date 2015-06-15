بلدية دبي تطبيق نظام التتبع الآلي على مركبات النفايات

أصدرت إدارة النفايات في بلدية دبي تعميما بشأن تطبيق نظام التتبع الآلي على مركبات الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات الصلبة اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2016 .

ولن يتم السماح للمركبات غير المجهزة بنظام التتبع الآلي بدخول مواقع التخلص من النفايات التابعة لبلدية دبي.. فيما يأتي التعميم إيمانا من إدارة النفايات في بلدية دبي بالدور الهام للقطاع الخاص في عمليات جمع ونقل النفايات.

وستتخذ الإدارة جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة واستدامة وفعالية القوانين والمواصفات الخاصة بجمع ونقل النفايات البلدية الصلبة بجانب مخلفات البناء والهدم .. وحرصا على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة سيتم تطبيق نظام التتبع الآلي لإدارة ومراقبة مركبات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة في إمارة دبي.

ودعت بلدية دبي جميع الشركات العاملة في هذا المجال إلى ضرورة الالتزام بتجهيز المركبات الخاصة بهم بالأجهزة والبرامج التقنية اللازمة لتطبيق النظام.

كما ستقوم بلدية دبي بعقد ورشة عمل تنويرية بهذا الموضوع خلال شهر أغسطس القادم لمناقشة جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالنظام.

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